  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG'DE KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG'DE KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

SABAH

Giriş Tarihi:

Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA?

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen üstlenecek.

Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA