Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA?
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen üstlenecek.
Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.