Manisa FK’da işler yolunda!

TRENDYOL 1'inci Lig'de Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü teknik direktör Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle yenilgiyi unuttu. İyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son olarak Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Manisa FK daha sonra Vanspor, Serikspor (D), Sakaryaspor (D), Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını kazanıp, Ankara Keçiörengücü, Hatayspor (D) ve Iğdır FK (D) ile berabere kaldı. Bu periyotta 18 puanı hanesine yazdıran Manisa FK hızla düşme hattından kurtulup, Play-Off potasına yaklaştı. Önceki hafta oynanan Manisa Futbol Kulübü- İstanbulspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Mustafa Dalcı, Iğdır'da takımın başında yer alamadı. İlk 7 hayali kurmaya başlayan Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta evinde kendisi gibi Play-Off hesapları yapan Boluspor'la karşı karşıya gelecek.