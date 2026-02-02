Menemen evinde takıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, sahasında Kırklarelispor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de ağırlaşan zeminde pozisyona girmekte zorlandı. 24'te savunmanın hatasında topu kapan Metehan'ın sert şutu auta gitti. 38'de Hüseyin Altuğ'un uzaktan şutu çerçeveyi bulmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

YİNE GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 48'de Baran'ın ceza sahası önünden şutu savunmaya takıldı. 62. dakikada sol taraftan yapılan ortada Ömer'in şutu yandan auta gitti. 74'te Hakan'ın uzun pasına hareketlenen Erkan topu kontrol edemeyince Menemen bir pozisyondan daha yararlanamamış oldu. 89'da rakibinden sıyrılıp ceza sahasına yaklaşan Efe Taylan, topu Oğuzhan'a kaptırdı. 90+3'te sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Emre'nin ortası savunmaya çarparak kornere gitti. Aynı dakikada Yunus Emre'nin kullandığı kornerde Hakan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 90+5'te Tibet'in plasesi yandan auta gitti ve maç golsüz sona erdi.