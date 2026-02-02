Merkezefendi Efes’i devirdi!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında lige tutunma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Anadolu Efes'i 87-80 yenerek İstanbul'daki farklı mağlubiyetin rövanşını aldı. Taraftarlarının desteğiyle maça hızlı başlayan ve Mahir ile Miles'in basketleriyle 5-0 öne geçen Merkezefendi'ye konuk ekip Ercan ve Dozier ile cevap verdi. İlk periyodun bitimine 1,5 dakika kala Merkezefendi 19-13 öne geçti. Efes, Griffin'in basketleriyle farkı azalttı: 21-17. İkinci periyotta da etkili olan Merkezefendi, Efes'in öne geçmesine fırsat vermedi. Sert savunma yapan Denizli ekibi, Omic, Griffin ve Bleijenberg'in basketleriyle devreyi 48-40 önde tamamladı.

KONUK EKİP FARKI ERİTTİ

İkinci yarıya Merkezefendi tutuk başladı. Üçlük atışlar kaçınca farkı kapatan Efes, Şehmuz ve Dozier'in basketleriyle periyodun bitimine 4.33 kala beraberliği yakaladı: 55-55. Ardından ilk kez öne geçip skoru 60-61'e getiren Efes, 3. periyodu 63-62 önde kapadı. Merkezefendi son çeyreğe Omic'in isabetli atışı ile başladı ve 64-63 öne geçti. Nefes kesen heyecan dolu son periyotta oyun iki takıma da gidip geldi. Son 5 dakikaya Merkezefendi 73-72 önde girdi. Omic ve Badzim ile öne geçen Merkezefendi Basket bitime 1.19 kala farkı 6 sayıya çıkardı: 83-77. Kalan saniyelerde hata yapmayan Ege ekibi rakibini 87-80 yenmeyi başardı.