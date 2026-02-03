Türkiye Paralimpik Komitesi ile Kalyon İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Kalyon Holding Genel Merkezi'ndeki törene Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Milli Para Judocu Döndü Yeşilyurt ve Milli Para Halterci Abdullah Kayapınar ile davetliler katıldı.

Murat Aksu, Kalyon ailesini yıllardır tanıdığını vurgulayarak "Kalyon ailesi, sadece her türlü sosyal hizmette öncülük yapmış ve birçok projeyi gerçekleştirmiş bir grup değil, aynı zamanda spora olan destekleriyle de nam salmış bir aile. Birlikteliğimizin uzun yıllar gelişerek devam etmesini diliyorum. Kalyon İnşaat ile inşallah çok daha fazla proje yapıp sporcularımızla daha büyük işler başaracağız. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyon İnşaat olarak en değerli anlaşmalarından birini imzalamaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Murathan Kalyoncu, "Projelerimizde sınırları aşmak ve her şeyin en büyüğünü yapmak ilkemizdir. Sporcularımıza da çok teşekkür ediyorum, bizleri gururlandırıyorsunuz. 2028 olimpiyatlarında da büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Sayın Murat Aksu'nun verdiği emeği görmüş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Paralimpik sporların tanınırlığını artırmak için büyük emek sarf ediyor. 2028 Los Angeles Olimpiyatları da dahil olmak üzere bu işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah birlikte daha güzel yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.

Döndü Yeşilyurt, Kalyon ailesi ve Murat Aksu'ya teşekkürlerini ileterek "24 yaşında spora halterle başladım, sonra judoya geçtim. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayarak İstiklal Marşı'nı dünyaya okutma fırsatım oldu. Kalyon ailesiyle Paris Olimpiyatları'nda tanıştık. Sadece finansal olarak değil, dünyanın en büyük müsabakalarında arkamda olduklarını bilmek madalyamı etkilemişti. Verdikleri maddi manevi destekten sonra Japonya'da kendimi geliştirme fırsatım oldu. Motivasyon olarak da desteklerini hiç esirgemediler. Bu işbirliğinin uzun süreli olmasından gurur duyuyorum. İnşallah Los Angeles'ta da ülkeme paralimpik judo şampiyonluğunu getirmek istiyorum." diye konuştu.