Altay’da kritik hafta

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da FIFA dosyalarıyla boğuşan yönetim, eksi 12 puan silme ve küme düşme cezalarını savuşturmak için kritik bir haftaya girdi. Geçtiğimiz ay eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a 600 bin Euro borcunu ödeyemediği için 6 puanı silinen siyah-beyazlılar, 3 eski futbolcusunun alacakları için 10 Şubat'a kadar harekete geçmesi gerekiyor. Noel tatili sayesinde Ocak ayında ödemeler konusunda süre kazanıp derin bir nefes alan İzmir ekibi, Hollandalı Leandro Kappel, Fildişi Sahilli Serge Aka ve Brezilyalı William De Amorim'le 10 Şubat'a kadar el sıkışmazsa eksi 12 puan silme ve küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

Yönetimin İZTO Başkanı ve kulübün eski başkanı Mahmut Özgener olmak üzere kaynak arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Altay'ın Kappel'e 238 bin Euro, Serge Aka'ya ise 920 bin Euro borcu bulunuyor. İki oyuncudan da toplam eksi 12 puan silme cezası gelme tehlikesi bulunuyor. William De Amorim'e ise 466 bin Euroluk alacağı ödenmezse külübün sezon bitmeden amatör lige düşme ihtimali kapıda bekliyor. 4 sezon siyah-beyazlılarda top koşturan Kappel, 131 maçta 25 gol atmıştı. 2021- 22 sezonunda Altay forması giyen Aka 9 maçta şans bulurken, Amorim 2020- 21 sezonunda sadece 2 lig maçında Altay forması giymişti.