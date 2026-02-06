Kayadelen’den Avrupa Şampiyonası’nda çifte altın

TÜRKİYE'NİN ilk Türk kadın buz yüzücüsü, 6 kez Dünya Şampiyonu ve buzlu suda en fazla duran sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi Deniz Kayadelen, European Ice Swimming Championships'te 2 günde 2 altın madalya kazandı. İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yarışlar 1 derecelik ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Kayadelen, 100 m Kelebek (yaş kategorisi) ve 250 m Serbest yarışlarında iki günde iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Deniz Kayadelen, bu yıl ise 5 aylık bir anne olarak yeniden zirveye çıktı. Kayadelen, "Elim ayağım kesildi, nefesim kesildi ve taze anne olarak uykusuz gecelere rağmen Türk kadınının gücünü göstermek adına, yeni nesillere ilham olmak adına bütün kulaçlarımı sizler için attım. Ve çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim" dedi.