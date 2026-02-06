Olimpiyat ateşi yanacak

İTALYA'NIN Milano- Cortina kentlerinin ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları, bugün 4 noktada düzenlenecek açılış törenleriyle resmen başlayacak. Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ana etkinliğin yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da açılış seremonisi düzenlenecek. Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli gibi sanatçıların sahne alacağı açılışta, Milano ve Cortina'da olmak üzere ilk kez iki farklı noktada olimpiyat ateşi yakılacak. Sporcular, 22 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verecek. Oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak. Oyunlarda alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak, kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve bobsled olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.