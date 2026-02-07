Aliağa umduğunu bulamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışından kopmayan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez yer aldığı gruplarda umduğunu bulamadı. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Samsunspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Iğdır FK ile eşleşen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aliağa ekibi, bu maçın ardından kupa defterini resmen kapatacak. Aliağa FK ligde bu hafta sonunda Somaspor'u misafir edecek. Ligde grubunda son 4 maçını kazanan Aliağa ekibi fikstürde avantajlı periyoda da girdi. Üst üste 4 maçına İzmir'de çıkacak Aliağa FK, bu periyotta önündeki 6 maçın 2'sinden ise Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İY ligden çekildiği için hükmen 3 puan alacak.