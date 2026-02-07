Horozkentspor’a şok ceza

Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Horozkentspor, büyük bir şok yaşıyor. TFF, normal fikstüre göre 25 Ocak'ta İstanbul'da oynanması gereken Bakırköy SK-Horozkentspor maçını ev sahibi takımın isteği üzerine 11 Şubat'a erteledi. Ardından TFF yine ev sahibi takımın isteği ile maçın 25 Ocak'ta oynanması gerektiğini maça 2 gün kala bildirdi. Erteleme kararı sonrası futbolcularına ve kulüp personeline izin veren Horozkent, futbolcularını ve personeli toplayamadığı için maça gidemedi ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) sevk edildi.

CEYLAN İSYAN ETTİ

AFDK, Ege ekibine hükmen mağlubiyet, 3 puan silme ve 50 bin TL para cezası verdi. Horozkentspor Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan, TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliği'ne yaptıkları savunmaların dikkate alınmamasına çok üzüldüklerini belirtti. Ceylan, maçın 11 Şubat'a ertelendiğini ve kulübün lojistik, teknik ve idari planlamasının bu tarihe göre güncellendiği belirtirken, "25 kişilik bir sporcu ve teknik heyet kafilesinin, izinli oldukları esnada toplanması ve 48 saat içinde Denizli'den İstanbul'a ulaşım, konaklama ve sporcuların planlamasını tamamlaması fiziken imkansızdır. Bu durum, idarenin çelişkili kararından kaynaklanan bir "Mücbir Sebep" halidir. Emeklerimize yazık" dedi.