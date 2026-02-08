2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege ekiplerinden üçü bugün zorlu karşılaşmalarda galibiyet kovalayacak. Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde Play-Off hattındaki İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda 15.00'te oynanacak maçta Erdem Temel görev alacak. Son 4 maçını kazanan Muğla 1 maçı eksik 50 puana yükselerek şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Teknik direktör Besim Durmuş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek taraftardan destek beklediğini dile getirdi.

BİLETLER 1 TL OLACAK

Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu evinde 10'uncu Ankaragücü ile karşılaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 15.00'te başlayacak maçı Mikail Cihangir yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. Kırmızı Grup'ta Play-Off potasından çıkan Menemen FK deplasmanda zirve hesabı yapan Muşspor'la kozlarını paylaşacak. Muş Şehir Stadı'ndaki maç 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Bilal Kısa, "Son 2 maçta kaybettiğimiz puanlar nedeniyle Play-Off potasından çıktık. Ancak umudumuzu koruyoruz. Kendi oyunumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almayı hedefliyoruz" dedi.