  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor 2. Lig alev alev

2. Lig alev alev

Beyaz Grup’ta zirve yarışındaki Muğlaspor evinde İnegöl’ü konuk ederken Altınordu ise Ankaragücü’nü ağırlayacak. Kırmızı Grup’ta ise Menemen zorlu Muşspor deplasmanında.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege ekiplerinden üçü bugün zorlu karşılaşmalarda galibiyet kovalayacak. Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde Play-Off hattındaki İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda 15.00'te oynanacak maçta Erdem Temel görev alacak. Son 4 maçını kazanan Muğla 1 maçı eksik 50 puana yükselerek şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Teknik direktör Besim Durmuş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek taraftardan destek beklediğini dile getirdi.

BİLETLER 1 TL OLACAK

Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu evinde 10'uncu Ankaragücü ile karşılaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 15.00'te başlayacak maçı Mikail Cihangir yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. Kırmızı Grup'ta Play-Off potasından çıkan Menemen FK deplasmanda zirve hesabı yapan Muşspor'la kozlarını paylaşacak. Muş Şehir Stadı'ndaki maç 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Bilal Kısa, "Son 2 maçta kaybettiğimiz puanlar nedeniyle Play-Off potasından çıktık. Ancak umudumuzu koruyoruz. Kendi oyunumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almayı hedefliyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA