Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia

CRİSTİANO Ronaldo, Orta Doğu'daki takımlar arasında gelir dağılımından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Al-Riyadh ile oynanacak derbi maçında forma giymeyeceğini açıklamıştı. Söz konusu karşılaşmanın ardından antrenmanlara geri dönen Portekizli yıldız, buna rağmen zirve mücadelesi niteliğindeki Al-Ittihad karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Bu gelişmeler, Ronaldo'nun geleceğine dair kaçınılmaz soru işaretlerini beraberinde getirdi. CR7'nin sözleşmesinde bu yaz devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus oyuncusunun Avrupa'ya olası bir dönüşünün konuşulduğu belirtiliyor. Ayrıca, MLS Kupası'nı kazanan Inter Miami'de ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda buluşabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi. Sezon sonu yaklaşırken, iki futbolcunun hayranlarını büyük bir heyecan sardı.