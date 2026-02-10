Göz-göz yıkılmıyor

AVRUPA kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Konyaspor deplasmanına çıkan Göztepe, sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Son olarak 7 Aralık 2025'te oynanan Trabzonspor karşılaşmasından boynu bükük ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakipleri karşısında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak, son 6 müsabakada 2.3'lük bir puan ortalaması yakaladı. Ayrıca geçen sezon deplasmanlarda varlık gösteremeyen İzmir ekibi, bu sezon ise dış sahada rakiplerin korkulu rüyası oldu. Konyaspor beraberliği ile birlikte bu sezon misafir takım statüsünde olduğu maçlarda 19 puan elde eden sarıkırmızılı İzmir temsilcisi, Süper Lig'in bu alanda en başarılı 5. takımı oldu. Son olarak 26 Ekim 2025'te oynanan Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Göztepe, ardından çıktığı beş deplasman maçında 11 puan hanesine yazdırmayı başardı.

SAVUNMASIYLA PUAN ALDI

ÖTE yandan Konyaspor karşısında pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar savunmada, dirençli bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, Konya'da üç maç sonra kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi Avrupa yolunda çekiştiği rakiplerinden Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor'a puan kaybetmesiyle 21'inci haftayı 40 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Göztepe, takipçisi Beşiktaş'ın 3, 6. Başakşehir'in ise 7 puan önünde yer aldı. Göz-Göz, 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak maçta İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek.

STANİMİR STOİLOV: SONUÇTAN MUTLUYUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise ligde alınan her puanın değerli olduğunu vurguladı. Maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "İki takım adına da çok zor bir mücadele oldu. Daha çok mücadeleye dayalı bir oyun oynandı. Defansif anlamda iyi organize olduk ama hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik. Galip gelmek istiyorsanız ön alanda daha fala pozisyon üretmelisiniz. Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarı her zaman bu. Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada puan aldığımız için mutluyuz" dedi.