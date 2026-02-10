Muğlaspor’un keyfi yerinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde üst sıralarda yer alan İnegölspor'u 3-0 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Bu sonuçla 5'te 5 yapan ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran yeşil-beyazlılar bir maçı eksik şekilde lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden amansız takibini sürdürdü. 53 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğla, bu sezon evinde kaybetmeme geleneğini de sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Evinde 30 puan toplayan Muğlaspor, saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmış oldu.