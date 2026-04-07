Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Bir süredir yoğun bakımda olan 80 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu yaşamını yitirdi.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Mutlak bir efsane olan ve öyle kalmaya devam edecek Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla derin üzüntüsü içerisindeyiz. Futbolumuz bugün sadece dahi bir taktikçiyi değil; aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve üç renkli bayrağı dünya çapında en yüksek başarılara taşıyan ulusal bir sembolü kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

SON MAÇINA TÜRKİYE'DE ÇIKTI

Lucescu, son olarak Türkiye-Romanya maçının ardından, Romanya Milli Takımı ile bulunduğu antrenman sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir Bükreş Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Lucescu bir süredir tedavi altındaydı.

İŞTE LUCESCU'NUN KARİYERİ

Corvinul Hunedoara, Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye Milli Takımı, Dinamo Kiev, Romanya Milli Takımı

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerimizin de teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun ailesine, yakınlarına ve Romanya Futbol Federasyonuna başsağlığı diliyorum."