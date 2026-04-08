Arda Güler kararı gündemi salladı! Taraftar isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, tarih boyunca toplam 21 kez şampiyonluk yaşamış iki dev ekip karşı karşıya geldi. Ev sahibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Bayern Münih'i konuk etti.
Maçın 41. dakikasında Luis Diaz'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Bayern Münih, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Harry Kane'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Kylian Mbappe'in golüyle farkı bire indirdi ancak Bayern Münih kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.
ARDA 71 DAKİKA SAHADA KALDI
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, dakikalar 71'i gösterdiğinde yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
OYUNDAN ÇIKMASINA TEPKİ
Ancak Real Madrid taraftarları, mücadelede iyi bir performans gösteren genç yıldızın oyundan alınmasına tepki gösterdi.
"NEDEN ÇIKTIĞINI ANLAMIYORUM"
Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, "Sahadaki en iyi isim. Neden oyundan alındığını artık anlamıyorum" ve "Oyun için en doğru adamdı. Çıkmamalıydı" yorumlarında bulundu.
47 MAÇTA OYNADI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması altında tüm kulvarlarda toplamda 47 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
3.065 dakika süre alan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, rakip takım filelerini 4 kez havalandırırken, 13 de asist kaydetti.
SÖZLEŞME DURUMU
Milli futbolcunun, eflatun-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.