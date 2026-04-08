Berat’a Fransız kancası

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'tan sonra takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin'i de sezon sonunda yüksek bonservis bedeli ile satmaya hazırlanıyor. Adem'le birlikte KafKaf'a transfer olan, bu sezon birlikte A takımda forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kuzeni Berat da özellikle son haftalardaki performansıyla gözde oldu. Karşıyaka'da 25 maçta 2 gol, 9 asistle oynayan Berat'ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla takibe aldı. Türkiye'den de birçok kulübün Berat'ı izlediği öğrenildi. Öte yandan cuma günü stat zirvesi yapılacak. İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliği yapacağı toplantıda stadın projesini çizen Mimar Bahadır Kul ve Karşıyaka camiası ile yönetimi bir araya gelecek.