Karşıyaka’da sürpriz teknik hamle! Erdoğuş dönemi başlıyor

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig play-off yarı finalinde elenmesinin ardından teknik kadrosunda değişikliğe gitti. Başantrenör Reşat Yazcıoğulları'nın görevinden ayrılmasının ardından, yeşil-kırmızılı ekip Alper Erdoğuş'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmişte Karşıyaka, Galatasaray, Eczacıbaşı, Balıkesir BBSK, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer, SigortaShop, Bolu Belediyespor, Maccabi XT Haifa ve Ujpesti takımlarında görev yapan Alper Erdoğuş'u aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisinin başantrenörlükte başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erdoğuş, 2013-2015 yılları arasında da Karşıyaka'da görev yapmıştı. Öte yandan takım menajeri Kenan Coşardemir ile de yollar ayrıldı.