Ege futbolu mercek altında

Ege futbolunun yükselen yıldızları, hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bölge takımlarında forma giyen genç oyuncular, performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum FK'nın 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu, son dönemde gösterdiği çıkışla öne çıkan isimlerin başında geliyor. Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor. Habeşoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Manisa FK cephesinde ise iki genç yetenek ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ayberk Karapo, hem Süper Lig ekiplerinin hem de Avrupa'dan kulüplerin takibinde. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği Karapo'nun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Öte yandan, 17 yaşındaki stoper Ada İbik de Trabzonspor'un radarına girmiş durumda. Genç oyuncunun Manisa temsilcisiyle olan kontratı 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

GELECEĞE DAİR UMUT

Ayvalıkgücü Belediyespor'un 19 yaşındaki merkez orta sahası Emirhan Ayhan da performansıyla dikkat çekiyor. Oyun zekası ve dinamizmiyle öne çıkan genç oyuncuya Galatasaray'ın ilgisi olduğu öğrenilirken, sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Berat Şahin ise Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Fransız ekipleri Olympique Lyon ve RC Lens'in genç oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Karşıyaka'nın Berat'ı bonservisiyle satmayı planladığı ifade ediliyor. Genç futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Ege takımlarının altyapılarından yetişen bu genç yetenekler, Türk futbolunun geleceği adına umut verirken, önümüzdeki yaz transfer döneminde önemli hareketliliğin yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor. Transfer döneminde gözlerin Ege'ye çevrilmesi bekleniyor.