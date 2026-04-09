Göztepe maçı sonrası şok açıklama! ' İçimizde hainler var'

OSİMHEN HAFTA SONU OYNAYAMAYABİLİR



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem kararları, oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Barış yerdeyken oyunun başlatılması ve kartın kime gösterildiği konusunda hem ben hem de oyuncularım büyük şaşkınlık yaşadık. Genç hakemlerde bazen bu tür karışıklıklar olabiliyor. Oyuncu değişikliklerimiz sakatlıklar ve taktiksel planlar doğrultusunda yapıldı. Yunus, sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamadı; kadroya aldık ama sadece acil bir durumda sahaya sürmeyi planladık. Lang, Parmağındaki sakatlığa rağmen Trabzonspor maçında oynadı; bugün ise yüksek temaslı bir maç olacağı için Sallai'yi tercih ettik. Torreira'nın arka adalesinde ağrı vardı, bu yüzden orta sahada savunma ağırlıklı Lemina ile başladık. Hücumda Barış'ı merkeze çekerek onun hızından faydalanmayı amaçladık. Sara sakatlıktan yeni dönmüş olduğu için oyunun ilerleyen bölümünde sahaya aldık. Genel olarak topa sahip olacağımız ve fiziksel mücadeleye karşılık verebileceğimiz bir sistem planladık ve bu plan tuttu. Osimhen ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı koşular yaptı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor, ancak tedavi sürecine bağlı olarak Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda olabilir" ifadelerini kullandı.