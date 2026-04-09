Göztepe maçı sonrası şok açıklama! ' İçimizde hainler var'

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, önce Mircea Lucescu'nun vefatına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mircea Lucescu, Türk futboluna büyük katkılarda bulundu. Ukrayna'daki şampiyonlukları, İtalya ve Türkiye'deki başarılarıyla dünya futbolunda iz bıraktı. Çok değerli bir futbol adamını kaybettik; son maçına Türkiye'de, şampiyonluk kazandığı statta çıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Saha kenarında onu gördükten kısa süre sonra kaybetmek hepimizi derinden etkiledi" dedi.
Ardından kulübün farklı branşlardaki başarılarını da değerlendiren Buruk, "Kulübümüz için oldukça özel bir gece yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, kadın voleybol takımımız da şampiyon oldu. Voleyboldaki bu zafer camiamız için ayrı bir mutluluk kaynağı. İlk maçı takip edebildim ama bugünkü karşılaşma aynı saate denk geldi; yine de tüm oyuncuları tebrik ediyorum, büyük bir başarıya imza attılar. Galatasaray futbolda ve basketbolda kupa kazanmıştı; şimdi voleybolda da şampiyonluk geldi. Bu nedenle camiamız adına çok anlamlı ve güzel bir gece yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
OSİMHEN HAFTA SONU OYNAYAMAYABİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem kararları, oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Barış yerdeyken oyunun başlatılması ve kartın kime gösterildiği konusunda hem ben hem de oyuncularım büyük şaşkınlık yaşadık. Genç hakemlerde bazen bu tür karışıklıklar olabiliyor. Oyuncu değişikliklerimiz sakatlıklar ve taktiksel planlar doğrultusunda yapıldı. Yunus, sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamadı; kadroya aldık ama sadece acil bir durumda sahaya sürmeyi planladık. Lang, Parmağındaki sakatlığa rağmen Trabzonspor maçında oynadı; bugün ise yüksek temaslı bir maç olacağı için Sallai'yi tercih ettik. Torreira'nın arka adalesinde ağrı vardı, bu yüzden orta sahada savunma ağırlıklı Lemina ile başladık. Hücumda Barış'ı merkeze çekerek onun hızından faydalanmayı amaçladık. Sara sakatlıktan yeni dönmüş olduğu için oyunun ilerleyen bölümünde sahaya aldık. Genel olarak topa sahip olacağımız ve fiziksel mücadeleye karşılık verebileceğimiz bir sistem planladık ve bu plan tuttu. Osimhen ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı koşular yaptı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor, ancak tedavi sürecine bağlı olarak Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda olabilir" ifadelerini kullandı.
"İÇERİDE HİNLER VAR"
Basına sızdırılan maç kadrolarına tepki gösteren Buruk, "Çok önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. Medya mensupları olarak Galatasaray'ı yakından takip ediyorsunuz; ancak içeriden birilerinin sürekli kadroları sızdırması büyük bir rahatsızlık kaynağı. Bu süreçte, uzun süredir takımda olmayan oyuncuların üzerine bile suç atılmaya çalışılıyor. Haberciliğe saygı duyuyorum, ama bu açıkça Galatasaray'a karşı bir hainliktir. Rakiplerimiz sızdırılan kadrolara göre hazırlanıyor ve haksız avantaj elde ediyor. Bugünkü gibi tahmin edilmesi güç bir kadro bile maç öncesi dışarı sızdırıldı. Bu durum, Avrupa maçları dahil her hafta net ilk 11'imizin servis edilmesiyle daha da kritik hale geliyor. Ekibimizle ve oyuncularımızla bu konuyu detaylıca görüşeceğiz. İçerideki bu hainleri tespit edip gereken önlemleri alacağız. Gerekirse son antrenmanlarda as kadroyu denememeyi bile düşüneceğiz. İçimizde, Galatasaray'a zarar vererek takımın gizli bilgilerini dışarı çıkaran hainler var; bunları mutlaka bulup gereken çözümü üreteceğiz" şeklinde konuştu.