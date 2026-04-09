KSK’nin borcu açıklandı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde önceki gün gerçekleştirilen adaysız kongrede Başkan Aygün Cicibaş, kulübün güncel borç durumunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2025 tarihinde 581 milyon 887 bin TL olan toplam borç, 592 milyon 737 bin TL'ye yükseldi. Buna göre kulübün borcu, bir önceki kongreye göre yaklaşık 11 milyon TL artış gösterdi.

EN ÇOK BASKETBOLDA

Başkan Cicibaş, Mayıs ayında yapılandırması bozulan yaklaşık 65 milyon TL'lik vergi borcunun faiziyle birlikte bu rakama eklendiğini belirterek, denetçi raporlarına göre aslında yönetimin borçta yaklaşık 115 milyon TL'lik bir azalma sağladığını ifade etti. Borç kalemlerine de değinen Cicibaş, vergi dairesine olan borcun yaklaşık 360 milyon TL (210 milyon TL ana para + faiz), SGK borcunun ise 268 milyon TL (141 milyon TL ana para + faiz) olduğunu açıkladı. Yönetici alacaklarının ise yapılan görüşmeler ve sponsorluk anlaşmalarıyla 98 milyon TL'den 36 milyon TL'ye düşürüldüğü belirtildi. Kulübün piyasalara olan borcu 32 milyon TL, personel (teknik ekip ve oyuncular dahil) borcu 43 milyon TL olarak açıklanırken, önümüzdeki süreçte kesin ödenmesi gereken dava kaynaklı borçların da yaklaşık 11 milyon TL olduğu ifade edildi. En büyük yükün basketbol şubesine ait olduğunu vurgulayan Cicibaş, şube borcunun 62 milyon TL'den 72 milyon TL'ye yükseldiğini, bu artışın ise geçmişten gelen BAT ve FIBA dosyalarından kaynaklandığını dile getirdi