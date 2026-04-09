Watkins bombası

Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan forvet arayışlarını sürdürüyor. Devre arasında Jhon Duran ve En-Nesyri'yi gönderen ve elinde sadece Cherif kalan sarı-lacivertliler, bomba bir transfer için harekete geçti. Gündeme son gelen isim; Aston Villa'dan ayrılma kararı alan Ollie Watkins oldu. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde birçok golcüye gitti ancak istenilen sonuç alınamadı. Ancak başkan Sadettin Saran'ın emriyle 2026 yazında sarı-lacivertliler kesin olarak forvet takviyesi gerçekleştirilecek.

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe birçok önemli isim konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme son gelen oyuncunun Ollie Watkins olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, Aston Villa'dan ayrılmak istiyor. 1.80 boyundaki futbolcunun mukavelesi ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Şu anda Fenerbahçe'nin, oyuncunun şartlarını araştırdığı öğrenildi. Ollie Watkins'in tahmini piyasa değeri 30 milyon Euro civarında. İngiliz futbolcu bu sezon Premier Lig'de 30 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.306 dakika kaldı. 9 gol ve 1 asist üretti. Fenerbahçe, Watkins'i alarak ayrıca Galatasaray'a Osimhen yanıtı da vermiş olmanın peşinde.