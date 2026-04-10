Göztepe fırsat tepti
DOĞANCAN BİNGÖL









TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, Galatasaray karşısında önemli bir fırsatı kaçırdı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yaklaşık 23 bin taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, sahadan puansız ayrılarak Avrupa yarışında kritik bir avantajı değerlendiremedi. Göztepe, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada farkı 5'e çıkarma ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e indirme şansını tepti. Karşılaşmaya puan ya da puanlar parolasıyla çıkan Göz-Göz, Barış Alper, İlkay ve Lemina'nın gollerine engel olamadı. Ev sahibi ekipte Juan'ın golü puan için yeterli olmazken, 59'uncu dakikada Janderson'un kaçırdığı yüzde yüzlük pozisyon ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Pozisyondaki gol beklentisi 0.95 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın ligde gol olmayan şutlar arasındaki en yüksek beklenen gol değerine sahip olduğu öğrenildi. Bu sonuçla 46 puanda kalan Göztepe, haftayı 5'inci sırada tamamladı.

STANİMİR STOİLOV: "AVRUPA'YA GİDECEĞİZ" GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Bizim kalitemizde bir takım için kabul edilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz olan Avrupa hedefini kovalamak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Avrupa'ya gitme adına iyi bir pozisyonda olduklarını aktaran Stoilov, "Çünkü ben 5. takımın Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor. Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.