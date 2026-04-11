Haberler Spor KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Kayserispor – Fenerbahçe mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maç öncesinde futbolseverler “Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Nisan 2026 tarihli dev karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma kıyasıya çekişmeye sahne olacak.

Sarı-lacivertliler üst sıralardaki yerini korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Kayserispor ise düşme hattından uzaklaşmak adına güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Kritik mücadele, ligin gidişatını etkileyebilecek önemli karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

İşte 11 Nisan 2026 tarihli dev karşılaşmaya dair tüm detaylar, muhtemel kadrolar ve maç öncesi son gelişmeler…

KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor- Fenerbahçe maçı 11 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in bu dev karşılaşması, Kayseri'de yer alan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

BeIN Sports 1'i Digiturk'te 77, Kablo TV'de 232 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

