Trabzonspor kenetlendi

SÜPER Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla ortak olan Trabzonspor, kalan 6 hafta öncesinde zirve yürüyüşünü sürdürme kararlılığını da ortaya koydu. Bordo-mavililer, 6 maçlık yenilmezlik serisi ve uzun süre sonra gelen derbi zaferiyle hem puan tablosunda hem de psikolojik olarak önemli bir avantaj yakaladı. Yönetim, Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken taraftara birlik ve destek çağrısında bulundu. Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla forma kampanyasını duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Şimdi hep beraber kenetlenme zamanı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tribünde, sokakta, şehirde ve her yerde aynı renklerin altında birleşme vurgusu yapıldı. Şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez 6'da 6 yapan Fırtına, aynı zamanda 28. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en iyi 4. dönemini geçiriyor.