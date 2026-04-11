Aslan’ın can suyu olacak

GALATASARAY bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan sarıkırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un başına getirilmişti. Ve milli futbolcu Can Uzun'la arası pek iyi değil. Riera kısa süre önce, Can'la ilgili, "Eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı" ifadelerini de kullanmıştı. Galatasaray'ın konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Hatta çok ciddi bir bütçe ayırdıkları konuşuluyor. Eğer sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki 10 numarayı bitirebilirse, yabancı kontenjanında da daha fazla hareket etme imkanını bulacak. Can'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.