Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Seçim kararı bekleniyor

Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe , bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da gündemi meşgul ederken, yeni bir gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...

LİVAKOVİC SÜRPRİZİ

"Livaković sürprizi" başlığıyla öne çıkan iddiaya göre, sezon başında kiralık olarak ayrılığı gündeme gelen Dominik Livaković için beklenmedik bir senaryo konuşuluyor. Oyuncunun geleceğine dair yeni ihtimallerin masada olduğu ifade ediliyor.

Sportske Novosti'de yer alan habere göre Dinamo Zagreb, Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile masaya oturacak.