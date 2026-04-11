Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Seçim kararı bekleniyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da gündemi meşgul ederken, yeni bir gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...
LİVAKOVİC SÜRPRİZİ
"Livaković sürprizi" başlığıyla öne çıkan iddiaya göre, sezon başında kiralık olarak ayrılığı gündeme gelen Dominik Livaković için beklenmedik bir senaryo konuşuluyor. Oyuncunun geleceğine dair yeni ihtimallerin masada olduğu ifade ediliyor.
Sportske Novosti'de yer alan habere göre Dinamo Zagreb, Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile masaya oturacak.
SEÇİM KARARI BEKLENİYOR
Buna karşın Hırvat temsilcisinin, sarı-lacivertli kulüpte yapılma ihtimali olan başkanlık seçimini beklediği vurgulandı. Yapılan haberde Dinamo Zagreb'in deneyimli file bekçisi için bonservis bedeli ödemek istemediği aktarıldı.
MALİYETİ YÜZÜNDEN UMUT VAR
Zagreb cephesi, Fenerbahçe'nin Livakovic'in maliyetinden kurtulmak için oyuncunun bonservissiz ayrılığına sıcak bakılacağını düşünüyor. Dinamo Zagreb'in 31 yaşındaki kaleciye 1 milyon Euro maaş verebileceği ifade edildi. Ancak oyuncuyla ilgilenen Torino ve Genoa'nın hem maaş hem de bonservis olarak Zagreb'in üzerine çıkması bekleniyor.
'MUCİZE' OLARAK GÖRÜLDÜ
Livakovic'i isteyen diğer takımlar göz önüne alındığında Dinamo Zagreb'in bu transferi gerçekleştirmesinin 'mucize' olduğu yazıldı. Sezonun ilk yarısını Girona'da kiralık olarak geçiren Livakovic, devre arasında eski takımını Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Transfermarkt değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli eldivenin, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılında bitecek. 1.88 boyundaki Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı ile de 73 müsabakada görev yaptı.