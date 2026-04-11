Karşıyaka Stadı 2029’da tamam

KARŞIYAKA camiasının merakla beklediği yeni stadı için önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde dün Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıya stadın mimarı Bahadır Kul, Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ve yeşil-kırmızılı camianın önemli isimleri katıldı. Zirvede stat projesiyle ilgili son düzenlemeler yapıldı, eksik hususlar giderildi. Proje son haline getirilerek ihaleye çıkarılması ve yapım sürecinin başlatılması kararlaştırıldı. Yapılan planlamaya göre Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı, 2029 yılında tamamlanacak. Başkan Cemil Tugay öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Kaf-Kaf, modern bir stada kavuşmaya bir adım daha yaklaştı.

PRİMLER YATTI

ÖTE yandan yeşil-kırmızılı yönetim takıma eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace'nin de desteğiyle Denizli İdmanyurdu, Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarının kalan primlerini yatırdı. Yeşil-kırmızılılarda A takım ve altyapıda teknik heyetlere maaş ödemesi de yapıldı. Karşıyaka pazar günü Söke 1970 SK önünde yine rotasyona gidecek.