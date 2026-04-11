TRENDYOL SÜPER LİG | Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma nerede oynanacak?

Lider Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'in 29. haftasında Kocaelispor 'u kendi sahasında konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik bir döneme giren sarı-kırmızılı ekip, bitime 6 hafta kala en yakın rakiplerinin 4 puan önünde yer alırken bu avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde…

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan 'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise bu sezon dikkat çeken performanslardan birine imza atıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlılar, 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 21 galibiyet elde eden Galatasaray, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 67 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor. Bu nedenle golcü oyuncu yarınki maçta da kadroda yer alamayacak.

Öte yandan Trabzonspor maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Göztepe ile oynanan erteleme karşılaşmasında cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı ise yeniden formasına kavuşacak.

Kocaelispor cephesinde ise sakatlıkları süren Wieteska, Jovanovic ve Balogh, zorlu deplasmanda görev yapamayacak isimler arasında bulunuyor.