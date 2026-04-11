Yeşilay’a engel yok

YEŞİLAY Spor Kulübü, bu sezon ilk kez kurduğu mental engelli atletizm takımıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İzmir İl Yarışmaları'nda kulübün engelli atletizm takımında yer alan 8 sporcu, katıldıkları her kategoride madalya kazanarak tam 8 madalya elde etti. Takım, kurulduktan kısa süre sonra "ayağının tozuyla" bu büyük başarıyı gösterdi. Bir hafta önce masa tenisi branşında düzenlenen il birinciliğinde de Yeşilay Spor Kulübü'nün 2 sporcusu podyuma çıkmıştı. Sporculardan biri il birincisi, diğeri ise üçüncüsü olmuştu. KULÜBÜN Genel Koordinatörü Ali Erbenlioğlu, yaşanan sevinci şöyle ifade etti: "Diğer branşlarımızda olduğu gibi bu alanda da eksiğimiz olduğunu fark ettik. 2026'da buna eğildik, takım kuruldu ve ilk müsabakamıza önceki gün çıktık. Atletizmde 8 mental engelli sporcumuzun tamamı başarılı oldu. Hedefimiz Yeşilay'ı ulusal ve uluslararası arenalarda temsil etmek." Erbenlioğlu, Yeşilay Spor Kulübü'nün bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın sportif uzantısı olduğunu vurgulayarak, engelli sporculara yönelik bu adımın kulüp için yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.