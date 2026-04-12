Bodrum FK evinde Bandırma’ya takıldı

TRENDYOL 1. Lig'in 35. haftasında Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bodrum FK, sahasında karşılaştığı kendisi gibi ilk 7 yarışı veren Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. 27. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Yılmaz'ın şutunda top kaleci Arda'da kaldı. 45. dakikada yine Bodrum FK'dan Taulant Seferi'nin rakiplerini geçip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pedro Brazao'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. Mücadele başladığı gibi golsüz berabere bitti. Son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlı takım gelecek hafta yine iç sahada lider Erzurumspor FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda misafir edecek.