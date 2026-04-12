Denizli İdmanyurdu’na PFDK’dan ağır fatura

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Denizli'de oynanan Denizli İdmanyurdu 1959'un Balıkesirspor ile yaptığı ve son dakika golü ile 1-0 kaybettiği müsabaka sonrası PFDK'dan ceza aldı. Denizli ekibi, 2 kırmızı ve 4 sarı kart ile ağır yara alırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) maddi sıkıntı içindeki kırmızı- siyahlılara ceza yağdırdı. PFDK, toplam 36 bin 300 TL para cezası, 2 futbolcu ve 1 kulüp görevlisine ise 5 maç men cezası verdi. Kırmızı kart gören futbolcu Mehmet Berke Yanmaz'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, Kemal Mert Özyiğit'e ise rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve para cezası uygulandı.