Galatasaray’ın rakibi Kocaelispor

LİDER Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligde geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğunda oturuyor. G.Saray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi ise 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan alırken, haftaya 8. sırada girdi. İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'da kritik randevu öncesi tek eksik bulunuyor. Sarıkırmızılılarda tedavisi devam eden Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı da görev alamayacak.

ABDÜLKERİM OYNAYACAK

TRABZONSPOR maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı ise formasına kavuşacak.