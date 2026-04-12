Karşıyaka potada umudunu korudu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında düşme hattından sıyrılmak isteyen Karşıyaka Basketbol Takımı, kendisi gibi ateş hattında yer alan ONVO Büyükçekmece'yi 96-87 yenerek hayati bir galibiyet aldı. Yeşil-kırmızılılar ilk periyotu 23-21 geride kapattı. Misafir takım 2. çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve Kaf-Kaf devre arasına 53-49 geride girdi. 3. periyottan itibaren özellikle Sokolowski ve Young'un üçlükleri ve taraftarın desteğiyle farkı kapatan yeşil-kırmızılılar son çeyreğe 67-66 önde girdi. Son 10 dakikalık dilimde farkı giderek açan İzmir ekibi mücadeleyi de 96-87 kazandı. İzmir ekibinde Michal Sokolowski 21, Cameron Young 21 sayıyla yıldızlaştı. Bu arada son çeyrekte protokol tribünde 2 takımın yöneticileri arasında tartışma çıktı. Hakem mücadeleyi durdurdu. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edildi. Bu zaferle, galibiyet sayısını 6 yapan Kaf-Kaf, Bursaspor ve Petkim ile arasındaki galibiyet farkını 1'e indirdi.