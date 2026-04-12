KARŞIYAKA'NIN yıllardır beklediği Zübeyde Hanım Stadı ismini alacak yeni stadyumun yapımını geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor Bakanlığı'yla yapılan protokolle üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi yol haritasını belirlemek için projeyi çizen Mimar Bahadır Kul ve statla yakından ilgilenen Eski Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'le toplantı yaptı. Karşıyaka'nın stat projesinde öncü isimlerden olan Yeşil, camianın yıllardır beklediği kulübün yeni evi konusunda toplantının ardından detaylı açıklama yaptı. "2-3 ay proje ve zemin nedeniyle gecikme olabilir, camianın sabırlı olması gerekir. Sabrın sonu güzel olacak" diyen Azat Yeşil, "Şu an çizim güncellemesi yapılıyor. Belediye 1 ay içerisinde şantiye alanının etrafını çevirip hafriyat çalışmaları yapacak" dedi.

"KOMPAKT VE ETKİLEYİCİ"

MİMAR Kul ise, "Karşıyaka Stadı, sadece oturmalı 15.000 seyirci, oturmalı artı ayakta seyircili kapasitesi 20.000 seyirci olacak şekilde tasarlanabilecek. Tribünler sahaya en yakın mesafede tasarlanacak. Kompakt ve etkileyici bir stadyum bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.