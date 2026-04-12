Trabzon kaçamadı

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Alanyaspor ile berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisini kaybetti: 1-1. 17. dakikada Savic'in defanstan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Pina, kaleci Victor'un üstünden topu aşırmaya çalıştı ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı. 35'te Zubkov'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Augusto yükseldi, oluşan karambolde kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti. 58'de Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 61'de Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. 67'de penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.