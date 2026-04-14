Bu hafta iki Ege ekibi daha küme düşebilir: İzmir’i korku sardı!

İzmir takımları, mücadele ettiği liglerde son haftalara düşme stresiyle giriyor. Bucaspor 1928'in 3. Lig'e, Nazillispor ve Bornova 1877'nin amatöre düşmesinin ardından, üç takım daha sezonun son düzlüğünde kader maçlarına çıkacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Bucaspor 1928'in 3. Lig'e düştüğü grupta Karaman FK ve Kepezspor'un da küme düşmesi kesinleşti. Ligden düşecek son takım Erbaaspor (33 puan), Altınordu (31 puan) ya da Beykoz Anadolu Spor (29 puan) olacak. Altınordu, Erbaaspor karşısında ikili averajda üstün durumda yer alırken, Beykoz Anadolu karşısında ise geride bulunuyor. İzmir temsilcisi, önce Kepezspor deplasmanına çıkacak, ardından İnegölspor'u ağırlayacak ve alacağı sonuçlara göre lige tutunmaya çalışacak.

ALTAY'A PUAN YETİYOR

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ise Altay ve İzmir Çoruhlu FK büyük tehlike altında. Nazillispor ve Bornova 1877'nin amatöre düştüğü grupta son haftaya Altay 25, Çoruhlu FK 23, Afyonspor 22 puanla girdi. Bu grupta iki takım daha Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Çoruhlu FK, evinde Uşakspor'u 3-1 yenerek umutlarını korusa da, son maçta Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyet almak zorunda. Altay ise cumartesi günü evinde Afyonspor'u konuk edeceği maçtan 1 puan alırsa 26 puana ulaşacak ve Çoruhlu FK ile aynı puanda olsa bile ikili averajla kurtuluşunu ilan edecek. Çoruhlu kazanamazsa, Altay'ın tek farklı yenilgisi bile kümede kalmasına yetecek. Afyonspor'un iki farklı galibiyeti ise Altay'ı tarihinde ilk kez amatöre düşürecek. Altay tek farklı kaybedip Çoruhlu kazanırsa, Afyonspor'la birlikte Ege'nin iki takımı küme düşecek.