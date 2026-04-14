Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş antrenmana çıktı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.