İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması! 'Hedefim sezon başında...'

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiraladığı İrfan Can Kahveci, Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, sarı-lacivertli kulüp kendisini yeniden kadroda görmek isterse hedefinin sezon başında geri dönmek olduğunu ifade etti. Ayrıca Dünya Kupası sürecine de değinen futbolcu, formunu yüksek tutmak için yoğun şekilde çalıştığını ve milli takım hedefi doğrultusunda hazır kalmak istediğini söyledi.