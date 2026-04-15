Fenerbahçe'den TFF ziyareti! Yabancı VAR talebi

Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi kızışırken Fenerbahçe , lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürerek yarışta güçlü bir konuma geldi. Sarı-lacivertli yönetim ise geçmişte yaşanan puan kayıplarının tekrar etmemesi için süreci yakından takip etme kararı aldı.

Yönetim, hakem hatalarına ilişkin hazırladığı dosyayı federasyon yetkililerine sunarken, özellikle Kayserispor karşılaşmasında Makarov'un Guendouzi'ye yaptığı müdahaleye rağmen kırmızı kart gösterilmemesi dosyada öne çıkan örneklerden biri olarak yer aldı.

RİVA'DA KRİTİK TEMAS Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe yönetimi, Başkan Sadettin Saran 'ın başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu 'nun Riva 'daki merkezine giderek bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda sezonun geri kalanında hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

VAR ODASI İÇİN YENİ ÖNERİ

Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada temasların süreceğini belirterek VAR uygulamasına dair yeni bir öneri gündeme getirdi.

Torunoğulları, bazı maçlarda VAR odasında kulüp temsilcilerinin de yer almasını önerdiklerini, bu uygulamanın daha önce Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında kabul edildiğini ifade etti. Ancak diğer kulüplerin aynı yaklaşımı benimsemediğini, federasyonun ise konuya sıcak baktığını dile getirdi.