Karşıyaka’dan gollü sezon!

3.Lig 4. Grup'ta Play-Off hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka Spor Kulübü, bu sezon ligdeki 8 yıllık serüveninin en üretken dönemini yaşıyor. Genç ve ağırlıklı olarak 25 yaş altı oyunculardan kurulu kadroların mücadele ettiği ligde iddialı bir ekip oluşturan Kaf-Kaf, geride kalan 29 karşılaşmada rakip ağları 63 kez havalandırdı. Yeşil-kırmızılılar, 2018'den bu yana yer aldıkları ligde en yüksek gol sayısına ulaştıkları sezonu geçiriyor.

Karşıyaka daha önce 2023-2024 sezonunda 57 gol atmıştı. Yeşil-kırmızılılar, koronavirüs pandemisi döneminde 26 maçta 33 gol atabilmişti. Son haftalarda Nazillispor'u 10-0, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK'yı 5-0 yenen Kaf-Kaf'ta Ömer Faruk 16, Yasin 12, Alpay ve Onur 6'şar, Erhan 5, Ensar 4 gol attı.

23 YILDIR ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Bu sezon 3'üncü Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 5'inci kez Play-Off oynamaya hazırlanan Karşıyaka finallerdeki şanssızlığını kırarak 23 yıl sonra taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmaya çalışacak. İzmir temsilcisi tarihinin son şampiyonluğunu 2003 yılında 2'nci Lig'de yaşamıştı. Ligde normal sezonun son hafta maçında cumartesi günü Tire 2021 FK'ya konuk olarak Play-Off'taki rakibini bekleyecek Karşıyaka, taraftarları için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda 630 kişilik kontenjan ayrıldı. Bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi.