Haberler Spor Altınordu'nun güven veren eldiveni Arif Şimşir, modern kaleciliğin sınırlarını zorluyor ŞENOL KANTÜRK









Türk futbolunun kaleci ekolü Altınordu FK, öz kaynak sisteminden dünya standartlarında bir ismi daha profesyonel sahneye hazırlıyor. Kırmızı-Lacivertli ekibin 1.95'lik genç kalecisi Arif Şimşir, yüksek antrenman disiplini, kalesindeki kritik müdahaleleri ve oyunu geriden kuran "pasör" kimliğiyle modern futbolun tüm gerekliliklerini sahaya yansıtıyor.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL Arif Şimşir'in maç günlerinde sergilediği devleşen performansın temelinde, yüksek yoğunluklu modern antrenman programı yatıyor. Genç eldiven, sadece refleksleriyle değil, fiziksel gelişimi ve maçın her anında koruduğu yüksek konsantrasyonuyla öne çıkıyor. OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN "PASÖR" KİMLİĞİ Takımının hücum organizasyonlarında "İlk istasyon" görevini üstlenen Şimşir, adrese teslim gönderdiği uzun paslarla da dikkat çekiyor.