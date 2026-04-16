Altınordu’nun güven veren eldiveni Arif Şimşir, modern kaleciliğin sınırlarını zorluyor

Türk futbolunun kaleci ekolü Altınordu FK, öz kaynak sisteminden dünya standartlarında bir ismi daha profesyonel sahneye hazırlıyor. Kırmızı-Lacivertli ekibin 1.95'lik genç kalecisi Arif Şimşir, yüksek antrenman disiplini, kalesindeki kritik müdahaleleri ve oyunu geriden kuran "pasör" kimliğiyle modern futbolun tüm gerekliliklerini sahaya yansıtıyor.
BAŞARI TESADÜF DEĞİL
Arif Şimşir'in maç günlerinde sergilediği devleşen performansın temelinde, yüksek yoğunluklu modern antrenman programı yatıyor. Genç eldiven, sadece refleksleriyle değil, fiziksel gelişimi ve maçın her anında koruduğu yüksek konsantrasyonuyla öne çıkıyor.
OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN "PASÖR" KİMLİĞİ
Takımının hücum organizasyonlarında "İlk istasyon" görevini üstlenen Şimşir, adrese teslim gönderdiği uzun paslarla da dikkat çekiyor.
AVRUPA VİZYONU: DİL EĞİTİMİ VE GLOBAL HEDEFLER
Altınordu'nun 5 Büyük Avrupa Ligi'ne oyuncu yetiştirme hedefine uygun şekilde kariyer planlamasını uluslararası standartlara göre şekillendiren Arif Şimşir, saha dışındaki profesyonelliğiyle de fark yaratıyor. Arif "Avrupa" hedefi doğrultusunda yoğun bir İngilizce eğitim programı uyguluyor ve kendisini dünya futbol sahnesine hazırlıyor.