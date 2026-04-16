Haberler Spor FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Taraftarların merakla beklediği bu karşılaşmanın tarihi ve başlama saati ise yoğun şekilde araştırılıyor. Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, sahasında oynayacağı mücadelede puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedeflerken, Rizespor ise deplasmanda sürpriz yaparak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Futbolseverler ise maçın hangi gün ve saatte oynanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe–Rizespor karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri ve maç öncesine dair öne çıkan detaylar…

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Rizespor 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rizespor maçı Bein Sports ekranında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif, Talisca.

Rizespor: Fofana, Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Sagnan, Augusto, Mihaila, Sowe, Olawoyin, Laçi.

