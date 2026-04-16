Süper Lig liderinden çoşkulu antrenman! 3 oyuncu idmana çıkmadı

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara baklava ikram eden taraftarlar, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Bu sırada Sebahattin Şirin, "Kadroda üç sene üst üste şampiyon olanlar var. İnşallah bu sene dört olacak. Buraya kadar siz getirdiniz. Bundan sonra da yine sizlerle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, idmanı taraftarla birlikte izledi.