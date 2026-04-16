Haberler Spor Tüm dünya bunu konuşuyor! 2 gol attı tarihe geçti! Arda Güler'in maç sonu sinir krizi









Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmada büyük bir heyecana sahne oldu. Üç kez skor üstünlüğünü yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan İspanyol ekibi, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Bayern Münih yarı finale yükselirken, Alman temsilcisinin bir sonraki turdaki rakibi Paris Saint-Germain oldu.

ARDA GÜLER GECENİN YILDIZI OLDU Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, gösterdiği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, önce Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek uzak mesafeden ağları buldu, ardından kullandığı frikikte bir kez daha gol atarak karşılaşmaya damga vurdu. Bu performansıyla kulüp tarihine geçen Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Roberto Carlos gibi isimlerin yer aldığı özel bir istatistiğe ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta ceza sahası dışından iki gol atan Real Madrid oyuncuları arasına girdi.