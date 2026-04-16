Tüm dünya bunu konuşuyor! 2 gol attı tarihe geçti! Arda Güler'in maç sonu sinir krizi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmada büyük bir heyecana sahne oldu. Üç kez skor üstünlüğünü yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan İspanyol ekibi, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Bayern Münih yarı finale yükselirken, Alman temsilcisinin bir sonraki turdaki rakibi Paris Saint-Germain oldu.
ARDA GÜLER GECENİN YILDIZI OLDU
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, gösterdiği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, önce Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek uzak mesafeden ağları buldu, ardından kullandığı frikikte bir kez daha gol atarak karşılaşmaya damga vurdu.
Bu performansıyla kulüp tarihine geçen Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Roberto Carlos gibi isimlerin yer aldığı özel bir istatistiğe ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta ceza sahası dışından iki gol atan Real Madrid oyuncuları arasına girdi.
KIRILMA ANI VE MAÇIN GİDİŞATI
Mücadelenin kritik anlarından biri 86. dakikada yaşandı. Eduardo Camavinga ikinci sarı karttan oyun dışı kalınca Real Madrid savunmada zorlandı. Bu dakikadan sonra Bayern Münih iki gol daha bularak skoru lehine çevirdi ve turu geçti.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Karşılaşmanın ardından Arda Güler'in hayal kırıklığı dikkat çekti. Genç oyuncu, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." sözleriyle duygularını ifade etti.
Bitim düdüğünün ardından tansiyon yükselirken, hakem Slavko Vinčić'in kararlarına itirazlar yaşandı. Yaşanan gerginlikte Arda Güler'in hakeme yoğun tepki gösterdiği ve bu nedenle kırmızı kart gördüğü iddia edildi.
SOYUNMA ODASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Maç sonrası bir diğer dikkat çeken gelişme ise kulüp başkanı Florentino Pérez'in soyunma odasına inerek oyuncularla değerlendirme yaptığı yönündeki haberler oldu.