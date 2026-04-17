Haberler Spor Karşıyaka'da son prova!

Karşıyaka'da son prova!

TFF 3. Lig 4. Grup’ta play-off biletini erken alan Karşıyaka, normal sezonun son haftasında yarın Tire 2021 FK deplasmanında sahaya çıkacak.

DHA

Karşıyaka’da son prova!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta play-off'a kalmayı haftalar öncesinden garantileyen Karşıyaka, normal sezonun son maçında yarın Tire 2021 FK'ya konuk olacak.

Karşıyaka’da son prova!

RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK!

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma ligdeki diğer maçlarla birlikte saat 16.00'da başlayacak.

Grupta son 11 maçtır yenilmeyip 9 galibiyet, 2 beraberlikle play-off öncesi formda olan Karşıyaka, 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grup ikinciliği için 2 puan önündeki Eskişehirspor'un son maçta yenilmesini bekleyecek Kaf-Kaf'ın play-offtaki rakibi de yarın belli olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la eşleşecek.

