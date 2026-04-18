SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2026? | Trendyol Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü

Şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldıkça Trendyol Süper Lig'de tempo iyice yükseldi. Puan durumunun her hafta yeniden şekillendiği bu zorlu süreçte, futbolseverler için her karşılaşma adeta bir final anlamı taşıyor.
Takımların hedeflerine ulaşma yolunda gösterdiği büyük mücadele, tüm dikkatleri kalan haftalara çevirmiş durumda. Peki, lig ne zaman sona erecek? Süper Lig'de bitişe kaç hafta kaldı? İşte detaylar…
LİG NE ZAMAN BİTİYOR?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Sezonun son maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
Zirve yarışında yer alan takımların son hafta programı da dikkat çekiyor. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.
Öte yandan Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlarken; Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU 18 NİSAN 2026
Galatasaray A.Ş. – 68 puan
Fenerbahçe A.Ş. – 67 puan
Trabzonspor A.Ş. – 64 puan
Beşiktaş A.Ş. – 55 puan
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 47 puan
Göztepe A.Ş. – 47 puan
Samsunspor A.Ş. – 39 puan
Çaykur Rizespor A.Ş. – 37 puan
Tümosan Konyaspor – 37 puan
Kocaelispor – 35 puan
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 34 puan
Corendon Alanyaspor – 33 puan
Kasımpaşa A.Ş. – 28 puan
Hesap.com Antalyaspor – 28 puan
Natura Dünyası Gençlerbirliği – 25 puan
Zecorner Kayserispor – 23 puan
İkas Eyüpspor – 22 puan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 20 puan