Haberler Spor SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2026? | Trendyol Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2026? | Trendyol Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu hem zirve yarışı hem de kümede kalma mücadelesiyle büyük bir heyecana sahne oluyor. Taraftarlar ise şimdiden sezonun ne zaman sona ereceğini ve ligin bitimine kaç hafta kaldığını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı takvime göre, 18 takımın mücadele ettiği sezonun final tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldıkça Trendyol Süper Lig'de tempo iyice yükseldi. Puan durumunun her hafta yeniden şekillendiği bu zorlu süreçte, futbolseverler için her karşılaşma adeta bir final anlamı taşıyor.

Takımların hedeflerine ulaşma yolunda gösterdiği büyük mücadele, tüm dikkatleri kalan haftalara çevirmiş durumda. Peki, lig ne zaman sona erecek? Süper Lig'de bitişe kaç hafta kaldı? İşte detaylar…

LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Sezonun son maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Zirve yarışında yer alan takımların son hafta programı da dikkat çekiyor. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlarken; Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 18 NİSAN 2026

Galatasaray A.Ş. – 68 puan

Fenerbahçe A.Ş. – 67 puan

Trabzonspor A.Ş. – 64 puan

Beşiktaş A.Ş. – 55 puan

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 47 puan

Göztepe A.Ş. – 47 puan

Samsunspor A.Ş. – 39 puan

Çaykur Rizespor A.Ş. – 37 puan

Tümosan Konyaspor – 37 puan

Kocaelispor – 35 puan

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 34 puan

Corendon Alanyaspor – 33 puan

Kasımpaşa A.Ş. – 28 puan

Hesap.com Antalyaspor – 28 puan

Natura Dünyası Gençlerbirliği – 25 puan

Zecorner Kayserispor – 23 puan

İkas Eyüpspor – 22 puan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 20 puan

