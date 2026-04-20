Büyük Altay’da bayram sevinci

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan ve rakibini Bölgesel Amatör Lig'e uğurlayan Altay, senelerdir takımdan ayrılmayan tecrübeli futbolcuları Özgür Özkaya (38) ve Deniz Kadah'ın (40) ayağından bulduğu gollerle lige tutunmayı başardı. Mali sorunlara, yıllardır süren transfer yasağına ve bu sezon 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen 2 farklı kaybetse küme düşeceği maçı kazanıp ligde kalmayı başaran İzmir temsilcisi, 90 dakika sonunda taraftarıyla bayram sevinci yaşadı. Altaylı futbolcular, son düdüğün ardından sevinçlerini bir kenara bırakıp Afyon ekinde forma giyen meslektaşlarını teselli ederek fair-play örneği sergiledi. Altay'ı ligde tutan takım kaptanı Özgür, Afyonsporlu genç oyuncularla birlikte konuk ekip seyircilerinin yer aldığı kale arkası tribününe giderek, "Bu çocuklara sahip çıkın" sözleriyle alkış topladı.