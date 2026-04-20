Kartal’ın tadı yok

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 kaybetti. 8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı. 18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti. 22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü. 45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 50. dakikada Ntcham'ın pasında topla buluşan Holse'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 56. dakikada Emre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Coulibaly'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

ASLLANI'NİN GOLÜ YETMEDİ

63. dakikada Tomasson'un ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin çeldi. 90. dakikada Tomasson'un ceza sahasında Cerny'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada topun başına gelen Asllani, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Samsunspor'a 2-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. Kart ceza sınırında olan Murillo, maçın 65. dakikasında, Ersin ise 88. dakikasında sarı kart görürken, iki isim gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek