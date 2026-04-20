Manisa FK doludizgin

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kazanan Manisa FK, sahasında Serikspor'u 1-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Bu sonuçla puanını 52'ye yükselten siyah-beyazlılar, ligde bitime iki hafta kala Play-Off umudunu sürdürdü. 4'te Nalepa'nın ortasına iyi yükselen Cengiz'in kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci Vedat'ın kucağında kaldı. 7'de Herelle'nin hatalı pasında araya giren Sadygov, karşı karşıya pozisyonda kaleci Vedat'ı geçemedi. 29'da Lindseth'in kalecinin üzerinden kaleye gönderdiği topu son anda çizgiden Cengiz çıkardı. 45+2'de Diony'nin pasında topla buluşan Adekanye'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 63'te Vargas'a Mehmet'in yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 64'te topun başına geçen Diony, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Manisa maçı 1-0 kazandı.